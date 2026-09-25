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LA RULETA DE LA SUERTE
María enciende al público de La ruleta de la suerte para intentar alcanzar un Bote de más de 2.000 euros
La concursante ha tomado el relevo de Paco en el Panel con Bote y ha buscado el impulso de las gradas para encontrar la ansiada casilla dorada.
Con Paco como claro candidato a pasar a la Gran Final, María se lo ha jugado todo en busca del Bote. El premio superaba los 2.000 euros y podía permitirle alcanzar la última prueba de La ruleta de la suerte.
Para afrontar sus lanzamientos, la concursante ha recurrido a la energía de las gradas. Aunque el público suele animar sin necesidad de pedírselo, María ha querido elevar aún más el ambiente en cada tirada con un entusiasta: “¡Venga, va!”.