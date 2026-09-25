María enciende al público de La ruleta de la suerte para intentar alcanzar un Bote de más de 2.000 euros

Con Paco como claro candidato a pasar a la Gran Final, María se lo ha jugado todo en busca del Bote. El premio superaba los 2.000 euros y podía permitirle alcanzar la última prueba de La ruleta de la suerte.

Para afrontar sus lanzamientos, la concursante ha recurrido a la energía de las gradas. Aunque el público suele animar sin necesidad de pedírselo, María ha querido elevar aún más el ambiente en cada tirada con un entusiasta: “¡Venga, va!”.