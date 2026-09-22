Cihan toma una decisión drástica ante el estallido de Sadakat: se marcha de la mansión con Alya y Cihan Deniz

Los gritos de Sadakat alertan a Alya y Cihan mientras están con el pequeño. La matriarca comienza a sacar la ropa de su nuera de la habitación, decidida a echarla de casa.

Ante el miedo de Cihan Deniz, su padre comprende que no quiere que siga viviendo esa situación. Cihan propone al niño visitar un lugar con un castillo y finalmente los tres abandonan juntos la mansión En tierra lejana.