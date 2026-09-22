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Sadakat convierte la mansión en un infierno y Cihan se lleva a Alya y al niño para protegerlos

Sadakat convierte la mansión en un infierno y Cihan se lleva a Alya y al niño para protegerlos

EN TIERRA LEJANA

Cihan toma una decisión drástica ante el estallido de Sadakat: se marcha de la mansión con Alya y Cihan Deniz

La matriarca pierde el control e intenta expulsar a Alya de la mansión, provocando el miedo de Cihan Deniz y una contundente reacción de Cihan.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Los gritos de Sadakat alertan a Alya y Cihan mientras están con el pequeño. La matriarca comienza a sacar la ropa de su nuera de la habitación, decidida a echarla de casa.

Ante el miedo de Cihan Deniz, su padre comprende que no quiere que siga viviendo esa situación. Cihan propone al niño visitar un lugar con un castillo y finalmente los tres abandonan juntos la mansión En tierra lejana.

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