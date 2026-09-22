Ferrán Torres conoce por fin a Rocío Domingo y revive en directo el viral "¡Oh, Ferrán!" en El Hormiguero

El audio "¡Oh, Ferrán!" convirtió al jugador en una de las grandes tendencias del Mundial incluso antes de su decisivo gol en la final. Ferrán ha reconocido que todavía está asimilando la enorme repercusión que ha alcanzado el meme.

Para completar la historia, El Hormiguero ha invitado a Rocío Domingo al plató y ha sorprendido al futbolista con su aparición. Entre la vergüenza de ambos, la creadora de contenido ha reproducido en directo el famoso audio ante su protagonista.