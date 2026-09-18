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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El plato fácil de Karlos Arguiñano con espárragos, jamón y bechamel que se prepara en poco tiempo
Una petición de un espectador inspira a Karlos Arguiñano para preparar unos espárragos gratinados con jamón, bechamel y queso, una receta sencilla para cualquier hogar.
Karlos Arguiñano prepara en su Cocina abierta una receta de espárragos gratinados con jamón y bechamel. Comienza preparando una bechamel con harina, leche, nuez moscada y perejil. Después, Arguiñano cocina ligeramente el jamón y utiliza cada loncha para envolver dos espárragos blancos en conserva.
Para terminar, los espárragos se colocan en una fuente de horno, se cubren con la bechamel dejando las puntas libres y se añade queso rallado. Solo queda gratinar hasta conseguir que el queso se funda y se dore.