El plato fácil de Karlos Arguiñano con espárragos, jamón y bechamel que se prepara en poco tiempo

Karlos Arguiñano prepara en su Cocina abierta una receta de espárragos gratinados con jamón y bechamel. Comienza preparando una bechamel con harina, leche, nuez moscada y perejil. Después, Arguiñano cocina ligeramente el jamón y utiliza cada loncha para envolver dos espárragos blancos en conserva.

Para terminar, los espárragos se colocan en una fuente de horno, se cubren con la bechamel dejando las puntas libres y se añade queso rallado. Solo queda gratinar hasta conseguir que el queso se funda y se dore.