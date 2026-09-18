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LAS HIJAS DE LA CRIADA
Clara cambia el futuro de Inés en Las hijas de la criada: renuncia a volver a Cuba y prepara un nuevo negocio
La joven consigue que doña Inés recupere su deseo de cambiar las cosas en Punta do Bico y tome una decisión que transforma por completo sus planes.
La venta de su parte del aserradero y las tensiones vividas habían llevado a Inés a decidir su regreso a Cuba. Sin embargo, Clara acude a verla y la reta a demostrar que todavía puede ayudar a cambiar las cosas.
Sus palabras terminan haciendo efecto. Tras un emotivo abrazo, doña Inés escribe una carta a su marido para comunicarle que permanecerá en Punta do Bico y que tiene intención de emprender un nuevo negocio en Las hijas de la criada.