Clara cambia el futuro de Inés en Las hijas de la criada: renuncia a volver a Cuba y prepara un nuevo negocio

La venta de su parte del aserradero y las tensiones vividas habían llevado a Inés a decidir su regreso a Cuba. Sin embargo, Clara acude a verla y la reta a demostrar que todavía puede ayudar a cambiar las cosas.

Sus palabras terminan haciendo efecto. Tras un emotivo abrazo, doña Inés escribe una carta a su marido para comunicarle que permanecerá en Punta do Bico y que tiene intención de emprender un nuevo negocio en Las hijas de la criada.