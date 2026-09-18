Paula Echevarría y Daniel Grao desvelan cómo prepararon durante dos meses las escenas más duras de A la deriva

El matrimonio al que dan vida Paula Echevarría y Daniel Grao en A la deriva está marcado por el conflicto. Lucía ha soportado durante mucho tiempo los golpes de Héctor, un marido autoritario que esconde su lado más oscuro.

Una de las escenas más difíciles muestra a Lucía obligada a encerrarse en una habitación. Los actores también han revelado el trabajo previo para afrontar estas secuencias: estuvieron dos meses ensayando unos tres días a la semana para preparar sus personajes.