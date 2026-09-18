Poti pasa de 100 a 1.050 euros en La ruleta de la suerte tras rozar el Bote por centímetros

La suerte parecía esquivar a Poti, que apenas había acumulado 100 euros durante el programa. Todo ha cambiado en el último panel, cuando ha alcanzado los 525 euros y ha decidido arriesgarse para intentar conseguir el Bote en La ruleta de la suerte.

Aunque la tirada se ha pasado por muy poco, la ruleta ha terminado cayendo en el X2. Tras descubrir la última letra y resolver correctamente, el concursante ha duplicado su dinero y ha cerrado el panel con 1.050 euros.