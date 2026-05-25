Tamara Falcó revoluciona El Hormiguero con su inesperada queja a Pablo Motos por sus perros

Todo comenzó tras un comentario de Pablo Motos sobre la pasión de Tamara Falcó por los perros durante una tertulia marcada por un curioso estudio sobre empatía y mascotas.

La colaboradora respondió recordando que apenas puede llevar animales al programa porque el presentador sufre alergia. La conversación acabó con una divertida propuesta para dedicar un futuro Día del perro en El Hormiguero.

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