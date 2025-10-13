Tamara Falcó recuerda entre risas la confusión con las setas que marcó su infancia

En la tertulia de actualidad del jueves, Tamara Falcó sorprendió con una historia de su niñez protagonizada por unas setas. Recordó cómo su padre, al confundir las especies, terminó algo afectado tras una cena familiar. La anécdota provocó las risas de todos los colaboradores.

A raíz del relato, Juan del Val compartió una experiencia parecida junto a Nuria Roca. Ambos recordaron cuando un chef añadió setas alucinógenas a un postre, lo que convirtió el trayecto en taxi de vuelta a casa en una auténtica aventura.