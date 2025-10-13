Sebastián Yatra emociona con una improvisada canción de perdón a Mika en La Voz

Durante las audiciones a ciegas de La Voz, Sebastián Yatra desató las risas y la emoción al improvisar una canción para pedirle perdón a Mika. Con la complicidad de Pablo López a la guitarra, el colombiano transformó una situación cotidiana en un momento televisivo inolvidable.

Su letra, espontánea y cargada de simpatía, conquistó al público y a los coaches, que no pudieron contener la risa. Yatra demostró su talento musical y su naturalidad, combinando humor, ternura y autenticidad en una interpretación única dentro del concurso.