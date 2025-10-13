Adiós a Estrella: la madre de César muere tras una doble batalla contra Octavio y el Alzheimer

El hallazgo de Estrella en un hangar abandonado marcó uno de los momentos más duros para César. El dispositivo de localización que Amanda colocó en su collar permitió encontrarla, pero fue demasiado tarde. Octavio, con un mando en la mano, orquestó un final desgarrador.

Su vida estuvo marcada por el coraje y el amor incondicional hacia su hijo. Pese al Alzheimer y la violencia de Octavio, Estrella nunca perdió la sonrisa ni la esperanza. Su recuerdo permanecerá como símbolo de fortaleza y ternura.