Paz Padilla sorprende en Emparejados con su confesión más sincera: “He sido infiel y lo seguiré siendo”
Durante la pirámide del picante, Paz Padilla y José Corbacho confesaron haber sido infieles. La humorista explicó que se enamora fácilmente de sus compañeros de trabajo durante los rodajes.
En un divertido momento de Emparejados, Joaquín y Susana Saborido lanzaron una comprometida pregunta sobre infidelidades. Paz Padilla no dudó en reconocerlo: “Yo he sido infiel, me han sido infiel y seguiré siendo infiel”, admitió entre risas. La presentadora explicó que, al interpretar personajes, suele enamorarse de sus compañeros.
José Corbacho también confesó haber caído en la tentación, mientras Susana Saborido defendió su fidelidad. Joaquín cerró el debate con humor: “A mí me pasa lo mismo, por eso trabajo con mi mujer”.