Ser madre soltera y buscar piso, una misión casi imposible: “Cuando dije que tenía dos hijas, dejaron de responderme”

Sonia lleva meses buscando piso junto a sus dos hijas, pero asegura que muchos propietarios ni siquiera le respondían al saber que era madre soltera. “Ponía que tenía hijas y no me contestaban”, explica. Ante la falta de oportunidades, decidió ocultar esa información para poder acceder a visitas.

Gemma, otra madre en su misma situación, denuncia que es una práctica habitual y completamente ilegal. Ambas coinciden en Y ahora Sonsoles en que tener hijos se ha convertido en un obstáculo para alquilar vivienda en España.