Lourdes Montes rompe su silencio sobre Julián Contreras: “Su cariño no era real, era interesado”

Lourdes Montes se ha sincerado sobre uno de los episodios más dolorosos vividos dentro del clan Rivera. En su primera aparición en un plató, la diseñadora ha recordado su estrecha relación con Julián Contreras, con quien mantenía una gran conexión hasta que todo cambió.

“Me defraudó porque descubrí que su cariño no era real”, ha confesado Lourdes, asegurando que la ruptura entre Julián y Fran Rivera se produjo por un problema económico. Según la esposa del torero, cuando los hermanos se negaron a ayudarle económicamente, Julián los atacó públicamente, provocando el distanciamiento definitivo.