Los talents de Los talents de La Voz revelan sus secretos más divertidos antes de salir al escenario

Antes de las penúltimas Audiciones, los participantes se enfrentaron a un reto contrarreloj donde demostraron su ingenio y contaron sus manías más curiosas antes de cantar.

Julio Gil López
Los concursantes de La Voz se midieron en una prueba exprés que sacó su lado más espontáneo. En solo un minuto, tuvieron que cantar temas de sus coaches y confesar sus costumbres más peculiares antes de subirse al escenario.

Durante esta divertida dinámica previa a las Audiciones a Ciegas, hubo confesiones y habilidades inesperadas. Desde quienes no pueden cantar sin comer algo o tomar un caramelo de la abuela, hasta quienes sorprenden resolviendo un cubo Rubik en segundos.

