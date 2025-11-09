Talent admite falta de preparación tras dura crítica del coach

En [[LINK:INTERNO|||Page|||2015275|||La Voz]], Sebastián Yatra señaló que “cuando falta un poco de preparación…” se nota en la interpretación, y el talent respondió con un claro “mea culpa” tras su actuación. El coach relató una anécdota de su infancia, cuando “estaba cerrando los ojos para poder acordarme de la letra”, ilustrando cómo la preparación marca la diferencia.

A pesar del apoyo de Yatra, quien mostró comprensión, recomendó al talent esforzarse para alcanzar actuaciones “de las que se para todo el mundo”. El artista emergente pidió disculpas al coach y se comprometió a mejorar su disciplina, consciente de que el talento solo no basta para destacar en La Voz.