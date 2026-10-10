Supremme de Luxe rompe su mala racha en Pasapalabra con un pleno inesperado ante Ana Locking

Supremme de Luxe ha conseguido quitarse una espinita en Pasapalabra. Después de varios programas sin lograr una victoria en La Pista, la artista ha encontrado su oportunidad con una canción original de 1938 cuya versión triunfó en 1993.

Aunque Ana Locking ha pulsado primero, no ha conseguido reconocer el tema. Su rival ha aprovechado la ocasión para acertar La gota fría, de Carlos Vives, y llevarse un pleno que ha celebrado con entusiasmo. ¡No te pierdas el momento!