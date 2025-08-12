Suna rompe su silencio y admite que ocultó un secreto clave sobre Pelin el día de su boda

En Una nueva vida, Suna ha permanecido callada hasta ahora, pero frente a Kaya se desmorona al revelar que llevaba una vida marcada por renuncias y heridas. Confiesa haber visto a Pelin en la casa de los criados antes de su boda, un dato que ocultó, aunque su hermana descubrió la verdad públicamente.

Ella explica que solo quería sentirse importante por una vez, pero hasta esa ilusión le fue arrebatada. Igual de contundente, admite que quizá es tan patética como la perciben y termina con la voz rota, sin que Kaya sepa cómo responder.