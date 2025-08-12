Publicidad
Y ahora Sonsoles
Belén denuncia discriminación en su urbanización: “Si eres soltera, te toca bañarte sola”
Belén denuncia que, pese a pagar la misma cuota que el resto, no puede invitar amigos a la piscina de su urbanización por exceso de aforo. Se queja de quedarse “chapoteando sola”.
Belén vive una situación cotidiana agravada por la ola de calor: aunque paga igual que todos los vecinos, su urbanización no le permite acompañar invitados a la piscina debido al overbooking en los días calurosos. Esta restricción le impide compartir con amigos, algo que considera injusto frente a otras familias más numerosas.
Se muestra frustrada por tener que “chapotear sola” únicamente por su condición de soltera, mientras observa que grupos familiares ocupan con mayor facilidad el espacio común. En Y ahora Sonsoles, reclama una solución que iguale el uso de las instalaciones para todos los residentes, sin distinción personal.