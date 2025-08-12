“Como fuera todos los días”: la vida en Tailandia de un jubilado español que alquila un adosado por 100 €

Rafa se marchó de Mallorca tras comprobar lo ajustado que sería vivir en España con su pensión. Ahora reside en un adosado en Tailandia que le cuesta solo 100 € al mes. Con 1.250 € mensuales, puede comer fuera cada día y cubrir todos sus gastos cómodamente.

Explica en Y ahora Sonsoles que fue su pareja tailandesa quien le recomendó mudarse. Se conocieron por una aplicación y hoy comparten su vida en el país asiático. Rafa no se plantea volver a España: “Aguanté una semana con la pensión antes de tomar la decisión”, confesó en el programa.