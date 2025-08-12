Publicidad
Y ahora Sonsoles
“Como fuera todos los días”: la vida en Tailandia de un jubilado español que alquila un adosado por 100 €
Tras jubilarse, Rafa decidió mudarse a Tailandia, donde vive cómodamente con su pensión española. Paga 100 € por un adosado y asegura que come a diario en restaurante.
Rafa se marchó de Mallorca tras comprobar lo ajustado que sería vivir en España con su pensión. Ahora reside en un adosado en Tailandia que le cuesta solo 100 € al mes. Con 1.250 € mensuales, puede comer fuera cada día y cubrir todos sus gastos cómodamente.
Explica en Y ahora Sonsoles que fue su pareja tailandesa quien le recomendó mudarse. Se conocieron por una aplicación y hoy comparten su vida en el país asiático. Rafa no se plantea volver a España: “Aguanté una semana con la pensión antes de tomar la decisión”, confesó en el programa.