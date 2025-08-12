Antena 3 LogoAntena3
Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

Renacer

Seren da a luz en condiciones críticas y Bahar logra salvar a los mellizos en Renacer

La doctora se enfrenta a una situación límite durante el parto de Seren, donde toma una decisión urgente que permite salvar la vida de la madre y de sus bebés prematuros.

Durante una intervención de alto riesgo en Renacer, Bahar se ve obligada a actuar sin esperar autorización familiar. La presión extrema no le impide tomar la decisión correcta en el momento clave.

Su actuación se convierte en ejemplo para Evren, quien la menciona en una operación posterior con Uras. El caso de Seren demuestra el valor y la rapidez que exige la medicina en situaciones críticas.

