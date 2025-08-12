Publicidad
Renacer
Seren da a luz en condiciones críticas y Bahar logra salvar a los mellizos en Renacer
La doctora se enfrenta a una situación límite durante el parto de Seren, donde toma una decisión urgente que permite salvar la vida de la madre y de sus bebés prematuros.
Durante una intervención de alto riesgo en Renacer, Bahar se ve obligada a actuar sin esperar autorización familiar. La presión extrema no le impide tomar la decisión correcta en el momento clave.
Su actuación se convierte en ejemplo para Evren, quien la menciona en una operación posterior con Uras. El caso de Seren demuestra el valor y la rapidez que exige la medicina en situaciones críticas.