Suna rompe con Abidin y desata la pasión con Kaya

Limpiándose las lágrimas, Suna decide que llegó el momento de abandonar su pasado con Abidin y entregarse en cuerpo y alma a Kaya. Este acto supone un punto de inflexión en su historia personal ya que ha decidido perder la virginidad en Una Nueva Vida.

Al apartar también a su padre, Suna deposita sus expectativas en convertirse en la señora de la mansión y dar pronto un nieto a Halis. Así se adentra en una nueva etapa llena de aspiraciones.