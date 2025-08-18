¿Salvará César su amor por Amanda? No te pierdas los nuevos capítulos de la Encrucijada

La Encrucijada sigue consolidándose como el fenómeno televisivo del verano, atrapando al público con su mezcla de pasión y venganza. Tras sobrevivir a un disparo de un sicario desconocido, César se enfrenta a una nueva amenaza: Octavio ya sabe quién es y no descansará hasta destruirlo. La tensión crece, mientras el público se pregunta si logrará salvarse.

El jueves en Antena 3 a las 22:50, llegan dos nuevos capítulos de La Encrucijada que prometen mantener el suspense y el drama al límite. César debe proteger lo que más ansía: vengar a su padre y mantener vivo su amor por Amanda. El público busca respuestas: ¿podrá consolidar su vínculo con ella y alcanzar la justicia que su familia merece?