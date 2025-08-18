La reflexión de Iván Sánchez sobre la cosificación en el trabajo de gogó

Iván Sánchez fue uno de los gogós más conocidos en discotecas exclusivas de España durante los 90, donde era valorado principalmente por su físico. Aunque ganó mucho dinero, el gogoó ha confesado en Y ahora Sonsoles que se sentía cosificado y atrapado en una imagen superficial, lo que terminó generándole desengaños personales.

La presión mediática, junto a una relación intensa con Carlos Armas, exponente de Locomía, y el peso de las expectativas, le llevaron a apartarse del mundo de la noche. Además, recuerda las palabras de su madre, quien le advirtió que le esperaban cosas buenas… y otras muy dolorosas.