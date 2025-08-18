Y AHORA SONSOLES
Un joven millonario que se conforma con vivir con 1000 euros mensuales: “vivir al día me enseña humildad”
Francisco Villalba con solo 28 años acumula un patrimonio millonario, pero opta por gastar solamente mil euros al mes, reinvirtiendo y ahorrando mientras afirma que no proviene de una familia acomodada.
Con apenas 28 años, Francisco Villalba ya acumula un patrimonio que ronda los 40 millones de euros, fruto del valor actual de su empresa. A pesar de su riqueza, decide vivir con prudencia: tan solo mil euros mensuales para cubrir sus gastos personales, mientras invierte y ahorra el resto. Su filosofía de vida se basa en llevar un estilo sencillo, sin lujos innecesarios.
Este joven ha revelado en Y ahora Sonsoles que su éxito no se debe a herencias ni privilegios familiares, ya que sus padres son funcionarios normales. Comenzó desde joven: aprendió a programar viendo vídeos en YouTube, y a los 16 años empezó a trabajar en una empresa grande para costear sus estudios en Holanda. Su austeridad busca mantener los pies en la tierra y seguir creciendo con esfuerzo y constancia.
