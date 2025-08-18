Un joven millonario que se conforma con vivir con 1000 euros mensuales: “vivir al día me enseña humildad”

Con apenas 28 años, Francisco Villalba ya acumula un patrimonio que ronda los 40 millones de euros, fruto del valor actual de su empresa. A pesar de su riqueza, decide vivir con prudencia: tan solo mil euros mensuales para cubrir sus gastos personales, mientras invierte y ahorra el resto. Su filosofía de vida se basa en llevar un estilo sencillo, sin lujos innecesarios.

Este joven ha revelado en Y ahora Sonsoles que su éxito no se debe a herencias ni privilegios familiares, ya que sus padres son funcionarios normales. Comenzó desde joven: aprendió a programar viendo vídeos en YouTube, y a los 16 años empezó a trabajar en una empresa grande para costear sus estudios en Holanda. Su austeridad busca mantener los pies en la tierra y seguir creciendo con esfuerzo y constancia.