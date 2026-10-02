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LA RULETA DE LA SUERTE
La suerte sonríe a Raúl en un caótico Panel con Bote: consigue su billete para la Gran Final
Una consonante elegida al azar ha terminado siendo decisiva para Raúl, que ha superado un accidentado Panel con Bote de La ruleta de la suerte y estará en la Gran Final.
El Panel con Bote ha comenzado con dificultades para los tres concursantes. Raúl y Mario han fallado sus consonantes, mientras que Ana ha caído en el Pierdo turno, devolviendo la partida al punto de partida.
Todo ha cambiado cuando el concursante ha sumado a sus 175 euros los 950 euros de la Tablet. Aún sin conocer la solución, ha pedido una consonante al azar en su última tirada y la fortuna le ha acompañado para asegurar su clasificación para la Gran Final en La ruleta de la suerte.