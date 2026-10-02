La suerte sonríe a Raúl en un caótico Panel con Bote: consigue su billete para la Gran Final

El Panel con Bote ha comenzado con dificultades para los tres concursantes. Raúl y Mario han fallado sus consonantes, mientras que Ana ha caído en el Pierdo turno, devolviendo la partida al punto de partida.

Todo ha cambiado cuando el concursante ha sumado a sus 175 euros los 950 euros de la Tablet. Aún sin conocer la solución, ha pedido una consonante al azar en su última tirada y la fortuna le ha acompañado para asegurar su clasificación para la Gran Final en La ruleta de la suerte.