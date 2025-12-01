Publicidad
La Voz
El sueño de Ferran se cumple en La Voz: canta con Pablo López antes de abandonar el programa
Ferran se despide de La Voz tras vivir un momento inolvidable: cantar junto a Pablo López en un improvisado y emotivo dueto que dejó sin palabras al público y coaches.
Antes de abandonar el programa, Ferran tuvo la oportunidad de cumplir su mayor deseo: cantar con Pablo López. El coach no dudó en subir al escenario para compartir ese instante único.
Ambos interpretaron juntos el tema El patio, generando una gran ovación en plató. Ferran agradeció profundamente el gesto, y Pablo López destacó la entrega y evolución del talent.