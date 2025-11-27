Tarta horneada de leche de Eva Arguiñano: una receta casera rápida y deliciosa

Eva Arguiñano presenta una tarta horneada de leche que se caracteriza por su elaboración simple y su sabor suave. La receta utiliza productos básicos, lo que permite prepararla en cualquier momento sin necesidad de ingredientes especiales. Su objetivo es ofrecer un postre accesible y sabroso para todos los niveles de cocina en Cocina abierta.

Para facilitar el proceso, recomienda arrugar previamente el papel de horno, consiguiendo que se adapte mejor al molde. Esta técnica agiliza el montaje y asegura un resultado más limpio. Con unos pasos directos y una cocción controlada, la tarta se convierte en un acierto para cualquier ocasión.