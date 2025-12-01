La experiencia de Belén y su adicción a las compras

Belén compartió su experiencia en el programa, donde reveló que llegó a gastar 3.000 euros en un solo día. Tras la compra compulsiva, sufrió un ataque de ansiedad que le provocó vómitos.

Su testimonio refleja las consecuencias psicológicas de esta adicción. Belén explicó que intentaba calmar su malestar emocional comprando, aunque el alivio era momentáneo y seguido de culpa.