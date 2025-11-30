Publicidad
Y ahora Sonsoles
Belén confiesa que llegaba a gastarse 3.000 euros en un día para sentirse mejor
En Y Ahora Sonsoles, Belén relata cómo su dependencia de las compras la llevó a gastar miles de euros en un solo día y sufrir una crisis emocional.
Belén explicó que su adicción a las compras se intensificó hasta el punto de gastar 3.000 euros en una jornada. La ansiedad que sentía la llevó a perder el control.
Tras esa experiencia, confesó que llegó a vomitar por la tensión acumulada, mostrando las graves consecuencias emocionales que puede generar este tipo de comportamiento compulsivo.