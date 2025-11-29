Cómo preparar gambones al horno con la receta fácil de Karlos Arguiñano

La receta de gambones al horno destaca por su simplicidad y sabor. Con pocos ingredientes y un tiempo de preparación reducido, se convierte en una opción perfecta para reuniones familiares o cenas especiales.

El secreto está en el punto de cocción y el aliño que realza el gusto del marisco. Siguiendo las indicaciones del chef, el resultado será un plato jugoso y lleno de matices.