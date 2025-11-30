Publicidad
Las hijas de la criada
Inés y Renata se ponen de parto a la vez en el Pazo en el inicio de Las Hijas de la Criada
La serie arranca con un impactante doble parto en el Pazo del Espíritu Santo, marcando el comienzo de una historia llena de secretos y emociones.
El primer capítulo muestra a Inés y Renata enfrentando el parto simultáneo en un escenario cargado de tensión. Este hecho será clave para el desarrollo de la trama.
La coincidencia en el nacimiento anticipa conflictos y revelaciones que darán forma a la historia, situando a los personajes en un contexto lleno de misterio y decisiones difíciles.