Publicidad
CAMPANADAS
Cristina Pedroche y Alberto Chicote anticipan unas Campanadas 2025 cargadas de emoción y sorpresas
Pedroche y Chicote adelantan que las próximas Campanadas serán muy especiales. Con ilusión y complicidad, prometen una noche inolvidable para despedir el año.
Ambos presentadores han comenzado a trabajar en lo que será su novena retransmisión juntos. Cristina Pedroche asegura que lo que están preparando “es muy grande”.
Este año, ambos serán los presentadores de las Campanadas de Antena 3, pero también en La Sexta y atresplayer, en un evento completamente innovador.