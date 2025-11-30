Publicidad
La Voz
Malú y Sebastián Yatra responden con humor a los rumores sobre su relación en La Voz
Durante la semifinal, los coaches protagonizan un divertido momento al bromear sobre los comentarios que circulan sobre ellos.
En plena gala, Malú y Sebastián Yatra aprovecharon la ocasión para aclarar los rumores sobre su relación. Con risas y complicidad, ambos desmintieron cualquier vínculo sentimental.
El intercambio se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche, mostrando la buena sintonía entre los artistas y la naturalidad con la que afrontan las especulaciones.