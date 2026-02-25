Antena3
Ayla

UNA NUEVA VIDA

La suegra de Sinan se convierte en la gran amenaza para Seyran

La madre de Sinan vuelve a escena con una misión clara: separar a su hijo de Seyran recordándole su pasado y sembrando dudas entre ellos.

La madre de Sinan, Ayla Kantarci, reaparece tras la boda de Abidin y Suna y reaviva tensiones con Seyran, a quien considera una amenaza para el bienestar de su hijo y su familia.

Ayla no duda en atacar el pasado de Seyran, calificándola de “oportunista” y “nueva rica”, y deja claro que hará lo imposible por impedir su unión con Sinan.

