Publicidad
UNA NUEVA VIDA
La suegra de Sinan se convierte en la gran amenaza para Seyran
La madre de Sinan vuelve a escena con una misión clara: separar a su hijo de Seyran recordándole su pasado y sembrando dudas entre ellos.
La madre de Sinan, Ayla Kantarci, reaparece tras la boda de Abidin y Suna y reaviva tensiones con Seyran, a quien considera una amenaza para el bienestar de su hijo y su familia.
Ayla no duda en atacar el pasado de Seyran, calificándola de “oportunista” y “nueva rica”, y deja claro que hará lo imposible por impedir su unión con Sinan.