Un inesperado desmayo reaviva la tensión entre Seyran y Ferit

Ferit acude a la pizzería que solía frecuentar con Seyran acompañado de Memo, su ayudante, y la casualidad provoca un encuentro inesperado con Seyran y Sinan.

El ambiente incómodo se intensifica cuando Memo sufre un desmayo, lo que obliga a Seyran a socorrerlo y desata un momento de cercanía con Ferit que pone de relieve la compleja relación entre ambos. La escena sirve para recordar su pasado compartido y la tensión latente que sigue marcando su destino.