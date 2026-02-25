Seyran impulsa a Ferit en la boda de Suna con un gesto que reaviva su espíritu creativo

Suna presume ante los invitados del collar exclusivo diseñado por Seyran, lo que despierta la curiosidad de Ferit y desencadena un momento íntimo entre ambos. Al quedarse a solas, él admite que atraviesa una crisis creativa y Seyran, con empatía, le recuerda quién es realmente y le anima a seguir adelante, revitalizando su confianza.

Este gesto no solo evidencia la conexión profunda entre los personajes tras su pasado, sino que también marca un punto de inflexión en la evolución emocional de Ferit justo cuando más lo necesita.