Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Kazim dinamita la boda al expulsar a Ferit y subrayar que Seyran ya pasó página
El patriarca Kazim interrumpe la boda para confrontar a Ferit, recordándole que su historia con Seyran pertenece al pasado y sembrando tensión entre los presentes.
En un giro abrupto de los acontecimientos, Kazim no duda en provocar a Ferit durante la celebración, burlándose de su relación pasada con Seyran y obligándole a marcharse.
El momento más impactante llega cuando anuncia la boda de Seyran con Sinan, desatando una mezcla de sorpresa y tensión entre los invitados.