Diyar acude al rescate de Ferit tras su caída emocional más dura

Ferit, que llevaba dos años intentando dejar atrás su pasado y reconstruir su vida, se ve arrastrado por el dolor tras salir de la boda de Suna y Abidin, donde resurgen recuerdos de Seyran.

La combinación de alcohol y alucinaciones lo lleva a un desplome emocional y físico en la calle, donde Diyar lo encuentra en un estado lamentable y ofrece un abrazo lleno de compasión.