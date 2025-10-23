Sorpresa de Lourdes Montes ante la reacción de Julián Contreras: “No pensé que mis declaraciones llegarían tan lejos”

El enfrentamiento entre Julián Contreras y la familia Rivera sigue generando titulares. Lourdes Montes ha querido aclarar su postura tras las críticas recibidas por parte del hermano de Fran Rivera. En declaraciones a Y ahora Sonsoles, la diseñadora ha expresado su sorpresa por la magnitud del conflicto, afirmando que nunca pensó que sus palabras pudieran generar tal reacción.

Montes admite que no ha leído la entrevista completa de Julián Contreras y que prefiere mantenerse al margen de la polémica. Reconoce que el origen del desencuentro tiene motivos económicos, aunque intenta evitar entrar en más detalles para no alimentar la tensión familiar.