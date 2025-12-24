Publicidad
Sorprendida en el aeropuerto por su abuela, a la que llevaba meses sin ver
Una joven que estudia en París ignora que su abuela la espera en España para una sorpresa navideña inolvidable tras meses sin abrazarse desde la muerte de su abuelo.
Adriana ha pasado varios meses en un Erasmus en París y ha mantenido videollamadas con su abuela Elena, con quien tenía un lazo muy estrecho tras perder al abuelo.
El programa Y ahora Sonsoles preparó una espera secreta en el aeropuerto para que ambas se reencontraran en Navidad, captando su emocionante reacción.