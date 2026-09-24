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Bertín Osborne confiesa ser una persona complicada para la convivencia: "Soy marciano total"

EL HORMIGUERO

Las sorprendentes manías de Bertín Osborne en casa: por qué prefiere dormir en camas separadas

El cantante ha contado en El Hormiguero algunos de sus hábitos a la hora de compartir espacio y ha reconocido que convivir con él puede resultar complicado.

Patri Bea
Patri Bea
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Bertín Osborne ha vuelto a El Hormiguero para conversar con Pablo Motos sobre su vida actual y repasar algunos momentos de su trayectoria profesional. Durante la entrevista, también ha desvelado varias de sus manías relacionadas con la convivencia.

Entre sus confesiones, el artista ha explicado que al principio de una relación considera mejor tener dos camas en lugar de una. Uno de los motivos es una de sus costumbres antes de dormir: muchas veces escucha la radio.

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