El bonito con compota de cebolla de Joseba Arguiñano y Paula Leitón que cuida cada detalle

La visita de Paula Leitón al plató de Joseba Arguiñano ha dado como resultado un plato de bonito con compota de cebolla. El chef y la deportista han cuidado cada detalle de la elaboración, desde el punto del pescado hasta la presentación de la vinagreta.

Para preparar el bonito, las cebolletas se pochan durante al menos 35 minutos hasta conseguir una textura muy blanda y se mezclan con nueces. El pescado se cocina solo por un lado para que quede dorado y rosa por el otro, y se sirve junto a la compota y una vinagreta de tomate, guindillas y trufa.