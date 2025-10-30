La sorprendente fiesta de cumpleaños de Arturo Valls que terminó con un giro inesperado

Arturo Valls regresó al plató de El Hormiguero para promocionar la segunda temporada de El 1%. Durante la charla con Pablo Motos, el valenciano recordó cómo celebró sus 50 años, una fecha que le dejó una curiosa historia.

El presentador explicó que su mujer le preparó una cena íntima disfrazada de señora de la limpieza, pero lo que ocurrió después lo dejó sin palabras. Al subir a la terraza tras la cena, descubrió una sorpresa que cambió por completo la noche.