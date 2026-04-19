La sorprendente confesión de la doble de Georgina en plató: propuestas inesperadas de futbolistas

Durante su paso por el programa, la invitada explicó cómo su parecido físico con Georgina Rodríguez le ha generado situaciones inesperadas en su vida diaria. Su testimonio sorprendió al público por las anécdotas vividas.

Además, confesó que algunos futbolistas llegaron a proponerle mantener una relación, creyendo que se trataba de la pareja de Cristiano Ronaldo.