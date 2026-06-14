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UNA NUEVA VIDA
Un beso prohibido desata la guerra en la mansión Korhan: avance del próximo capítulo de 'Una nueva vida'
La tensión familiar alcanza su punto álgido este domingo con un acercamiento inesperado que promete hacer saltar por los aires los secretos mejor guardados del clan.
El universo de Una nueva vida se prepara para vivir una de sus noches más convulsas y determinantes. El avance del capítulo que se emite este domingo revela que los cimientos de la mansión Korhan están a punto de tambalearse por completo. Un beso prohibido y clandestino entre dos de los protagonistas se convertirá en el detonante de una auténtica guerra interna, dinamitando las ya de por sí frágiles alianzas y pactos de silencio que sostenían a la poderosa familia.
Este inesperado acercamiento sentimental no solo pondrá en jaque el honor y el estatus de los Korhan, sino que obligará a varios de sus miembros a tomar partido en un conflicto donde la traición y la pasión se cruzan peligrosamente. Con el orgullo familiar herido y las sospechas flotando en cada rincón de la casa, este nuevo e impactante giro de guion promete dejar a los espectadores pegados a la pantalla, marcando un punto de no retorno en el destino de los personajes principales.
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