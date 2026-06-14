Un beso prohibido desata la guerra en la mansión Korhan: avance del próximo capítulo de 'Una nueva vida'

El universo de Una nueva vida se prepara para vivir una de sus noches más convulsas y determinantes. El avance del capítulo que se emite este domingo revela que los cimientos de la mansión Korhan están a punto de tambalearse por completo. Un beso prohibido y clandestino entre dos de los protagonistas se convertirá en el detonante de una auténtica guerra interna, dinamitando las ya de por sí frágiles alianzas y pactos de silencio que sostenían a la poderosa familia.

Este inesperado acercamiento sentimental no solo pondrá en jaque el honor y el estatus de los Korhan, sino que obligará a varios de sus miembros a tomar partido en un conflicto donde la traición y la pasión se cruzan peligrosamente. Con el orgullo familiar herido y las sospechas flotando en cada rincón de la casa, este nuevo e impactante giro de guion promete dejar a los espectadores pegados a la pantalla, marcando un punto de no retorno en el destino de los personajes principales.

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