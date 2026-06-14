Memorable homenaje: Martín Savi emociona al emular a Queen con 'Bohemian Rhapsody'

El listón de Tu cara me suena ha vuelto a tocar el cielo con una actuación que ya forma parte de la historia del programa. Martín Savi se enfrentaba a uno de los retos más imponentes, respetados y técnicamente exigentes del clonador: meterse en la piel de Freddie Mercury para interpretar el icónico himno de Queen, 'Bohemian Rhapsody'. Lejos de verse superado por la magnitud de la leyenda, el artista ha firmado un memorable homenaje que ha dejado sin palabras tanto al público como al jurado.

La actuación ha destacado por su impecable ejecución de los complejos cambios de ritmo, la transición de la balada a la ópera y el estallido final de puro rock que caracterizan a este clásico imperecedero. Martín Savi no solo ha exhibido un control vocal sobresaliente, alcanzando los agudos imposibles de Mercury, sino que ha calcado su magnética e histriónica presencia escénica. Las valoraciones del jurado han sido unánimes, coincidiendo en que recrear con tanta dignidad y respeto una de las mejores canciones de todos los tiempos está al alcance de muy pocos, consolidando a Martín como uno de los grandes triunfadores de la gala.

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