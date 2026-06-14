El motor que mueve a la doctora en: Carolina Lapausa analiza el tormento y los remordimientos de Luz

El regreso de Luz a la rutina de Sueños de libertad no va a ser, ni mucho menos, un camino de rosas. La actriz Carolina Lapausa ha arrojado luz sobre el delicado momento psicológico que atraviesa la médico de la colonia, desvelando que su aparente fortaleza esconde una tremenda losa emocional. Lejos de haber pasado página tras su doloroso fracaso frente a las autoridades eclesiásticas, la doctora vuelve arrastrando una mochila cargada de reproches hacia sí misma.

La actriz confiesa que el encarcelamiento de su gran aliada ha dejado una herida abierta en el personaje, ya que Luz se sitúa en el centro de la responsabilidad de la desgracia de Nieves. Ver a su amiga entre rejas por culpa de una denuncia que ella misma fue incapaz de frenar la ha sumido en una espiral de frustración. Sin embargo, Lapausa advierte que este tormento interior no paralizará a la doctora; al contrario, estos remordimientos se convertirán en el combustible necesario para que Luz adopte una postura mucho más combativa y peligrosa de cara a los próximos episodios, dispuesta a desafiar a quien haga falta con tal de enmendar su error.

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