Lección de superación en La Voz Kids: se enfrenta al primer escenario de su vida y los nervios hacen dudar a los coaches

El plató de La Voz Kids ha vuelto a demostrar que el talento infantil no entiende de experiencias previas, pero sí de grandes emociones. En esta ocasión, la timidez y la presión ambiental se han convertido en los principales rivales de una aspirante que se enfrentaba al primer escenario de toda su vida. Sin tablas previas en la música y ante la imponente mirada de las sillas giratorias, la joven concursante ha arrancado su audición con una mezcla de ilusión y una lógica vulnerabilidad.

A medida que avanzaba la canción, la tensión se ha hecho palpable en el plató. Tal y como han reconocido los propios jueces tras la actuación, los nervios de la debutante "nos han hecho dudar" a la hora de pulsar el botón rojo. Esas pequeñas imprecisiones vocales provocadas por el miedo escénico han mantenido en vilo a Ana Mena, Orozco, Edurne y Luis Fonsi hasta las notas finales. Sin embargo, más allá de los titubeos técnicos, los coaches han querido valorar unánimemente la valentía, la verdad y el enorme potencial de una artista que ha logrado romper la barrera del miedo en el escaparate más exigente de la televisión.

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