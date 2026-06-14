Hito en Tu cara me suena: J Kbello se convierte en tricampeón en una gala marcada por el baile y las imitaciones de sus compañeros

La decimotercera edición de Tu cara me suena ya tiene a su gran rey del récord. J Kbello se ha convertido en el flamante tricampeón del formato tras alzarse con el triunfo en una gala trepidante que pasará a la posteridad por su espectacular despliegue escénico. El concursante, que venía de arrasar en las últimas semanas, ha vuelto a conquistar el favor unánime del jurado y del público gracias a una actuación impecable donde la exigencia vocal y el dominio del baile se han fusionado a la perfección.

La noche no se lo ha puesto nada fácil, ya que el resto de sus compañeros han firmado imitaciones de un nivel altísimo, regalando una de las veladas más reñidas y bailongas que se recuerdan en la televisión actual. Desde grandes números pop hasta recreaciones de leyendas de la música, el plató se ha transformado en una auténtica fiesta de talento. Sin embargo, el carisma arrollador y la precisión milimétrica de J Kbello sobre el escenario le han permitido desmarcarse una vez más del resto, consolidando una racha histórica de victorias que lo posiciona firmemente como el rival más fuerte de la temporada.

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